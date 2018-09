Guinée: Insécurité à Labé - Une attaque à mains armées fait un mort, une blessée et laisse un boutiquier sur le carreau

Lelouma : des jeunes de Laafou à fleur de peau pour une histoire de kit de projection Située à km du centre urbain de Lelouma, Laafou est une sous-préfecture où les jeunes sont en ébullition ces dernières semaines. Et pour cause, les kits de projection distribués à toutes les sous -préfectures du pays n'ont pas su leur profiter et ont été envoyés par erreur croit-on à un district du même nom [... ]...

De ce qui est visible 5 balles de fusils automatiques ont été retrouvés sur les lieux et cette attaque survient dans un climat de suspicion généralisée et d'insécurité inédit.

« un membre du gang a demandé de me loger une balle dans la tête et ils m'ont demandé de vider les comptes, j'ai répondu qu'ils m'auraient tué en vain, je n'ai pas compris comment ils ont tué l'homme en face de ma boutique, ils ont même emporté de l'argent en dépôt chez moi ».

Au chevet de sa femme blessé Mamadou Bailo Sow témoin oculaire des faits explique que sa femme était venue à la boutique renouveler son forfait crédit et il a vu les assaillants tirer dans sa direction et ont mortellement atteint un homme, il explique que c'est quand, apeurée sa femme a crié à l'aide qu'ils lui ont tiré dessus.

Elhadj Maladho Diallo, le chef du district de Toolou a expliqué que le boutiquier a reçu la visite de personnes qui lui ont demandé s'il vendait du riz du pays et qu'il était en mesure d'effectuer un retrait de 150000, il a opiné alors, ils ont dissimulé leurs visages et armés de fusils ont entrainé le boutiquier au fond de sa boutique.

Des bandits armés ont agressé des citoyens la nuit dernière, emportant de l'argent et faisant un mort et une blessée, une femme mariée venue renouveler son forfait de crédit téléphonique.

