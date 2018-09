Algérie: Grande Mosquée d'Alger - La Radio nationale lance le concours de poésie "Prix El Manara"

ALGER- La Radio nationale a annoncé le lancement du concours de poésie "Prix El Manara" dédié à la Grande Mosquée d'Alger avec la participation de l'Office national des droits d'auteur et droits voisins (ONDA).

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 octobre prochain, précise jeudi la Radio nationale dans un communiqué.

Placé sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelaziz Bouflika, ce Prix porte sur la description de cet édifice attendu par l'ensemble des musulmans dans le monde en tant que source de diffusion de la modération et du juste milieu et la promotion du dialogue et de la coexistence dans la paix et la sécurité, a indiqué la Radio nationale.

La participation est ouverte à tous les poètes algériens à la condition de concourir, chacun, avec un seul poème en langue arabe classique, de 30 à 40 vers ou de 50 à 60 lignes pour la poésie en prose.

Le meilleur poème sera récompensé d'un prix de 1 million de DA et les deux suivants (deuxième et troisième) des prix d'encouragement de 500.000 DA chacun.

Les textes, auxquels seront joints la pièce d'identité, le CV en langue arabe, une photo récente, l'adresse postale et électronique et le numéro de téléphone, doivent être déposés au niveau du bureau d'ordre au 8e étage du siège de la Radio nationale, en une copie imprimée en Word et une autre sur CD dans une enveloppe fermée portant la mention "Prix El Manara Echaaria" ou envoyés à l'adresse de la Radio nationale (21 Boulevard des martyrs Alger) ou à l'adresse électronique (prixmanaraalgerian-radio.dz).

Pour plus de détails sur ce concours, les intéressés peuvent consulter le site officiel de la Radio algérienne (www.radioalgerie.dz).