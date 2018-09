Maroc: "Littératures itinérantes", une action pour la promotion de l'écriture et de la création littéraire

La manifestation culturelle "Littératures itinérantes", prévue en octobre prochain à Casablanca, ambitionne de contribuer à promouvoir l'écriture et la création littéraire chez les jeunes, ont souligné, mardi à Casablanca, les initiateurs de cette action.

Cette deuxième édition verra la participation de quarante poètes, écrivains et nouvellistes, arabophones et francophones, nationaux et internationaux, a indiqué Nadia Essalmi, directrice des éditions Yomad, au cours d'une conférence de presse. Cet événement culturel répond à l'idée et à la volonté de réconcilier les gens avec les livres et la lecture, en leur offrant l'occasion de rencontrer et d'échanger avec les auteurs, a-t-elle ajouté, précisant que la quasi-totalité des maisons d'éditions marocaines vont proposer leurs publications au grand public. La nouvelle édition de Littératures itinérantes sera marquée par la remise du prix aux lauréats du concours de la nouvelle dédié aux jeunes de 18 à 30 ans, a-t-elle relevé.

Deux conférences-débats figurent au menu de cette manifestation. La première aura pour thème "La détresse des hommes modernes", tandis que la seconde aura pour thème "Que peut la littérature", avec la participation des écrivains marocain Abdelkader Chaoui et algérien Waciny Laredj.

La première édition, tenue au "Quai des créateurs" en octobre 2017 à la marina de Salé, avait réuni quarante auteurs et écrivains, 17 éditeurs et plus de 3.000 visiteurs.