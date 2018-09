Cameroun: Edith Ondoa Ateba - Une diplomate chevronnée à Libreville

La Zambie et le Cameroun ont bouclé leurs places en demi-finale du Championnat féminin de la COSAFA 2018… Plus »

Le Gabon est un grand partenaire du Cameroun. C'est un voisin immédiat avec qui nous entretenons des relations multiformes. Au-delà de cela, nous avons une très forte communauté camerounaise qui y est installée», confie-t-elle. De la reconnaissance du chef de l'Etat à la gente féminine « Ce domaine n'a pas toujours été celui des femmes. J'exprime ma profonde gratitude au chef de l'Etat qui de plus en plus fait confiance aux femmes dans ce secteur de la diplomatie», ajoute-t-elle.

C'est à travers la radio qu'Edith Ondoa Ateba a appris sa nomination comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun au Gabon. « J'étais dans ma cuisine quand on annonce le mouvement des ambassadeurs. Je tends l'oreille évidemment. C'est comme ça que j'apprends que je suis nommée à travers le décret lu à la radio. C'était une explosion de joie », raconte-telle, toute émue. Diplomate de carrière, la nouvelle ambassadrice sait déjà les défis qui l'attendent. « Chaque nouvelle fonction appelle les défis.

