Afrique: Ligue des Champions - ES Sétif/Djahnit - « On va se défoncer pour chiper la qualification »

En mission commando à Casablanca, l'ES Sétif est conscient que rien n'est encore joué pour la qualification au dernier carré de la Ligue des Champions d'Afrique.

Après avoir battu le Wydad de Casablanca par la plus petite des marges (1-0) au match-aller vendredi dernier, l'Entente de Sétif tentera, demain, d'arracher un bon résultat lui permettant de se qualifier pour les demi-finales de cette prestigieuse compétition continentale. Il faut reconnaître que la tâche des joueurs du coach marocain, Rachid Taoussi, sera très difficile devant le champion d'Afrique en titre avec ses deux avantages majeurs: le public et le terrain du stade olympique Mohammed V de Casablanca. Les Ententistes comptent négocier au mieux et revenir avec le billet de la qualification au dernier carré de la Ligue des Champions.

«Je pense que mon groupe est prêt pour le match face au WAC. Nous avons décidé de se passer des services de tous les joueurs dont j'aurais besoin pour ce match à l'occasion de la rencontre du championnat face au DRBT, et ce, afin de leur permettre de bien se préparer. On aura en outre quelques séances d'entraînement à Casa pour mettre en place notre stratégie. Nous allons faire tout notre possible pour obtenir un résultat positif et arracher notre qualification aux demi-finales», a déclaré Rachid Taoussi.

De son côté, le milieu offensif ententiste Akram Djahnit pense que l'Aigle Noir a l'habitude de relever les défis. «Certes, on s'attend à ce que notre mission soit difficile devant une équipe du WAC qui n'est pas facile à manœuvrer dans son stade et devant ses supporters. Cela dit, nous ne comptons pas nous déplacer pour faire du tourisme. On va se défoncer pour chiper la qualification aux demi-finales. Nous avons à mon sens les capacités et les atouts nécessaires pour ce faire».