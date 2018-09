Maroc/Tunisie: CAF Ligue des Champions - Wydad - Supporters et dirigeants plus que jamais mobilisés

Depuis six mois, trois produits de nécessité sont boycottés au Maroc : l'eau Sidi Ali, le carburant… Plus »

Abdelhadi Sektioui, qui a succédé au chevronné tunisien Faouzi Benzerti, est sur la sellette depuis la défaite de Sétif, ses choix tactiques et de composition ayant été largement contestés par les supporters et les spécialistes.

Et c'est Abdelhadi Sektioui qui sera sur le banc du Wydad pour ce derby maghrébin face aux Sétifiens. Ces derniers jours, des rumeurs persistantes font état d'un départ imminent de Sektioui. Selon ces rumeurs, l'entraîneur du WA Casablanca ne souhaite plus rester sur le banc des Rouges après la défaite concédée sur la pelouse de l'Entente de Sétif (1-0) pour le compte du match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions d'Afrique.

Dans le camp du Wydad Casablanca, c'est la grande mobilisation en vue du match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions d'Afrique face à l'ES Sétif. Supporters et direction du club font tout leur possible afin de mettre leur équipe dans les meilleures dispositions afin d'arracher la qualification au dernier carré de la plus prestigieuse compétition interclubs du continent, dont elle est détentrice du dernier trophée.

