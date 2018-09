Congo-Brazzaville: Pool - Le HCR réitère son engagement dans la mise en œuvre du DDR

Estimé à huit milliards trois cents millions de francs CFA, le programme DDR s'exécutera en quatre ans et le financement sera réparti de la manière suivante : le désarmement 842 500 000 FCFA ; la démobilisation et réinsertion 950 000 000 FCFA, la réintégration 4 687 500 000 FCFA. Sept mille cinq cents ex-combattants ninjas sont concernés.

En effet, le programme DDR va également s'étendre à la population civile afin de l'aider à repartir dans les villages respectifs. Le volet réinsertion sociale concernera près de deux mille cinq cents déplacés. Dans le cadre de la réponse humanitaire post conflit, le HCR n'est pas resté en marge des actions d'assistance à la population du Pool. Récemment, l'agence onusienne avait distribué plusieurs centaines de tentes et articles ménagers tels que sceaux, jerrycans, nattes, couvertures et autres dans les localités du département.

