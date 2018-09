Congo-Brazzaville: Finances - Le groupe Cofina inaugure son agence principale à Pointe-Noire

La cérémonie a eu lieu le 20 septembre, en présence de Jean-Louis Banthoud et Khalil Ndiaye, respectivement directeur de cabinet du préfet de Pointe-Noire et directeur d'exploitation de la Compagnie financière africaine (Cofina).

Présentant sa structure, Khalil Ndiaye a expliqué que Cofina est une institution de mésofinance, présente dans le paysage financier panafricain depuis 2012, date de sa création. La mésofinance, a-t-il poursuivi, traduit le cadre d'action de Cofina qui se définit comme une réponse au défi du financement des petites et moyennes entreprises africaines qui constituent l'épine dorsale des économies du continent. Ces entreprises, a indiqué le directeur d'expolitation de la Cofina, rencontrent parfois des difficultés insurmontables d'accès au financement octroyés par les acteurs classiques que sont les banques et les microfinances.

« La mésofinance est donc cette troisième voie qui se propose d'assister ce segment central du processus d'émergence et le groupe Cofina en est aujourd'hui le leader en Afrique francophone. Depuis le lancement de ses activités au Congo en novembre 2017, Cofina a injecté près de dix milliards dans l'économie nationale, en crédits directs octroyés aux petites et moyennes entreprises. Ce groupe a déjà trois mille clients et a financé plus de cinq cents projets portés par des entrepreneurs locaux », a fait savoir Khalil Ndiaye.

Selon l'orateur, Cofina Congo appuie aussi le secteur éducatif à travers un produit innovant dénommé Sepela school. Ainsi, à l'orée de la rentrée scolaire 2018, Cofina a financé le besoin en fonds de roulement d'une vingtaine d'écoles privées d'enseignement primaire pour une enveloppe globale de plus de deux cents millions de FCFA. Par ce canal, Cofina contribue aussi à leur inclusion dans le monde du numérique en dotant ces écoles d'une plate-forme accessible par web et mobile afin que les parents d'élèves puissent payer la scolarité de leurs enfants partout dans le réseau de Cofina et ses points de vente partenaires dénommés Sepela.

«Grâce à un partenariat avec la fondation Sounga, nous avons encadré une vingtaine de femmes dans la création de leur entreprise qui partait de projets innovants incubés par la dite fondation. Un desk crédit conventionné sera aussi mis en place au sein du dispositif commercial Cofina pour amplifier l'action du groupe sur ce segment et pouvoir atteindre les groupements de femmes dans les secteurs de la transformation agricole, horticole et autres », a-t-il conclu.

Ces retrouvailles ont été marquées de quelques témoignages de certains clients qui ont déjà bénéficié des services de Cofina. L'agence principale de Cofina Pointe-Noire est située au centre-ville, au rond-point place Antonetti, non loin de la mairie centrale. Le groupe Cofina est présent dans six pays, notamment le Congo, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Sénégal et le Gabon.