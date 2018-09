Maroc/Tunisie: Le Wydad à l'assaut de l'Entente de Sétif

Depuis six mois, trois produits de nécessité sont boycottés au Maroc : l'eau Sidi Ali, le carburant… Plus »

A signaler que la CAF a arrêté le 2 octobre comme date des demi-finales aller et le 23 dudit mois pour le retour. La finale sera également programmée en deux manches, les 2 et 9 novembre prochain.

Le dernier match des quarts aura lieu samedi et sera une affaire entre les Egyptiens d'Al Ahly et les Guinéens de Horoya Conakry (Aller : 0-0).

Hormis ce derby maghrébin, la journée de vendredi verra la programmation de deux autres matches comptant pour les quarts de finale retour. Le premier opposera les Congolais du TP Mazembe aux Angolais de Desportivo de Agosto (aller : 0-0), alors que le second sera une explication cent pour cent tunisienne entre l'Etoile du Sahel et l'Espérance qui s'était imposée à l'aller à Radès sur le score étriqué de 2 à 1.

Si d'aucuns réclament son départ, le bon sens veut de ne pas tomber dans la précipitation qui, de tout temps, a été payée cash. Et ladite source a tenu à souligner que « la direction du club est surtout préoccupée par le souci de réunir les conditions optimales pour cette rencontre cruciale » qui sera sifflée par un trio d'arbitrage des Seychelles avec Bernard Camille comme juge de centre, assisté par Hensley Danny Petrousse et James Fedrick Emile.

Pour ce match, et comme à l'accoutumée, le WAC pourra compter sur son public qui se déplacera en grand nombre et qui ne manquera surtout pas de donner de la voix pour que l'objectif espéré soit atteint.

Un match que le WAC abordera avec le retard d'un but concédé lors de la rencontre aller disputée vendredi dernier au stade de Sétif. Une confrontation qui s'annonce difficile pour les deux protagonistes et qui se jouera sur les petits détails comme l'a si bien dit le président de la formation algérienne, Hassan Hammar, sur les ondes de Radio Mars.

