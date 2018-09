Madagascar: Jazz - Le trio Hutman, Rabeson et Bertaux dévoilent « Beatgames »

L'album du trio Hutman, Rabeson et Bertaux, « Beatgames » sonne les retrouvailles d'un trio qui a apporté la fièvre de la musique dans le milieu du jazz français dans les années '80. Les trois musiciens se retrouvent plus de quinze ans après en le marquant par un nouvel opus.

En 1983, la France du jazz et la communauté « jazzistique » de la Grande Ile découvrait un album sulfureux composé par un trio malgacho-français. Olivier Hutman, Marc Bertaux et Tony Rabeson ont créé un petit raz- de- marée sur la planète jazz. En 2018, ils ont remis cela, bien qu'un deuxième album soit aussi sorti en 1987. Donc, cet opus du nom de « Beatgames », cela en dit déjà long sur le contenu musical, est une forme de retrouvailles. Pas celle de gentils collègues mélomanes et perdus dans leurs notes. C'est plutôt les retrouvailles d'une fratrie dont le sang commun est la musique et le beat.

Le produit comporte huit titres dont un seul, « Avec Paulette » est né français, l'unique création de Marc Bertaux. Les chansons ont été largement composées par Olivier Hutman. Qui se trouve derrière le piano, le synthé et un Fender Rhodes. Tandis qu'un morceau de Tony Rabeson ficelle le tout, « Doris ». Rien qu'à voir la « titraille », il est facile de comprendre que l'ambiance va sûrement baignée d'un jazz murmuré dans un milieu suintant, presque renfermé. Tel un pub où les mauvais garçons sirotent et oublient leur mauvais coup.

Va- et- vient musical. Sorte de force tranquille, « Beatgames » peut surgir sans crier gare. Cela se ressent sur « Doris », le titre n'est pas un mouvement, il suit plutôt un cheminement, une avancée nonchalante. Le trio arrive à remplir la ligne sonore avec une batterie au pas léger, une basse omniprésente et un piano analogique, sorte de repère éclairé. Le jeu d'équilibre entre le relâchement originel du « beat » et la nervosité de l'époque actuelle est parfaitement exécuté. D'autant qu'il est tout de même plaisant d'écouter un Malgache jouer sur un disque de jazz qui interprète un de ses titres.

Cet album est en vente en France. Pour sa promotion, un concert de sortie du produit se tiendra au « Sunside » à Paris le 23 octobre à 21 h. Un évènement que les amateurs de jazz de la capitale française ont déjà inscrit dans leur agenda. Dans l'univers de cette musique séculaire, les retrouvailles restent toujours des moments riches en émotions. Que ce soit entre les musiciens, après 16 ans, le trio est maintenant de nouveau réuni. Mais aussi avec entre le public et le « band ». De plus, le « beat » est une musique de salle enfumée et des mélomanes en quête d'évasion, typiquement urbain.