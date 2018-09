Ile Maurice: Réforme électorale - Pour Obeegadoo, «gouvernman pé zwé kouk kasiet pou touy prozé-la»

Françoise Labelle est, de son côté, revenue sur le cas d'Arnaud Poulay qui a failli être déporté d'Agalega la semaine dernière. Elle demande au gouvernement «de se ressaisir». Et surtout, de mettre en pratique les recommandations de la Commission Justice et Vérité sur les Agaléens. Elle a, dans la foulée, réclamé que l'Agalega Island Council soit dissous.

Du reste, ajoute Steven Obeegadoo, le fait est que la population ne semble pas beaucoup s'intéresser à la réforme électorale. «Les Mauriciens s'intéressent à l'emploi, l'insécurité, les accidents de le route, l'éducation... .Ils ne parlent pas du tout de la réforme électorale.» Et pour Steven Obeegadoo, c'est dû au fait que le peuple n'a plus confiance dans les partis politiques traditionnels.

Au dire de Steven Obeegadoo, il ne fait aucun doute que «gouvernman pé zwé kook kasiet pou touy sa prozé-la». Il relève le silence de l'alliance au pouvoir autour du projet de réforme électorale, si ce n'est pour l'intervention du ministre des Infrastructures publiques à la radio. Et note qu'à ce jour, et le MMM et le PMSD ont déclaré qu'ils voteront contre le projet à l'Assemblée nationale.

