Angola: Le Conseil des ministres évalue les comptes de l'Etat de 2017

Luanda — Les rapports de compte général de l'Etat de 2017 et le projet de décret présidentiel portant approbation du statut organique du Fonds routier et des Calamités Publiques sont en cours d'analyse, ce jeudi, au Conseil des ministres.

Dans cette session, la 9e ordinaire, dirigée par le Président, João Lourenço, les participants analyse encore le projet de décret présidentiel portant approbation du règlement concernant les transferts de déchets pour la réutilisation, le recyclage et la récupération, ainsi que les règlements des parcs nationaux de Luengue , Quissama, Mavinga, Cameia, Bicuar, Mayombe, Cangandala et Iona Mupa.

L'ordre du jour de l'organe consultatif du Président de la République comprend également, pour le même jour, l'appréciation de la proposition de loi d'amendement de la Loi sur l'aviation civile et les projets de décrets présidentiels portant approbation du règlement sur l'exercice de l'activité de signalisation nautique et du système de balise dans les eaux de l'espace maritime national et intérieur, envoyés par le ministère des Transports.

Le Conseil des ministres doit aussi tenir compte du règlement de la procédure pour la réalisation des investissements privés, le statut juridique des citoyens étrangers en Angola et le système de nomination et placement d'agents de liaison d'immigration dans les missions diplomatiques et postes consulaires.

Les projets de décrets présidentiels approuvant la taxe d'actes migratoires consulaires, la politique migratoire de l'Angola et la réglementation de l'observatoire national de la migration, sont d'autres documents en question, soumis à l'organe par le ministère de l'Intérieur.

Le Conseil des ministres va également apprécier le projet de décret présidentiel sur le statut organique du régulateur de la concurrence, le régime particulier des travaux publics pour la ville de Luanda et l'état de l'aménagement du territoire national.