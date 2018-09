Congo-Brazzaville: Gestion des données spatiales - Les experts réfléchissent au renforcement de l'information géographique

Un atelier de formation à la vulgarisation des Systèmes d'informations géographiques (SIG) s'est ouvert, le 19 septembre, à Brazzaville, sous l'égide du directeur de cabinet du ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, Jean Claude Boukono.

Organisé à l'initiative du Centre de recherche géographique et de production cartographique (Cergec) en partenariat avec l'Agence universitaire de la Francophonie et l'Université Marien-Ngouabi, l'atelier qui prendra fin le 21 septembre a pour but de connaître les concepts généraux de l'Information géographique (IG) et des Systèmes d'information géographique (SIG) ; de découvrir l'IG et les fonctionnalités d'un SIG avec le logiciel QGIS.

« Outil d'aide à la décision pour le Cergec, les SIG requièrent la maîtrise d'outils et de méthodes complexes en matière de gestion de l'information spatiale (conception cartographique, acquisition, administration, traitement statistique de l'information, gestion de base de données, diffusion... ) », a déclaré, dans son discours d'ouverture, Jean Clause Boukono. Ces outils, a-t-il dit, permettront d'agir de manière efficace et pertinente sur les problématiques des territoires contemporains (enjeux environnementaux, développement durable, mutualisation de la connaissance, etc.).

« Enfin, l'offre de formation est ouverte sur les technologies (géolocalisation, imagerie aérienne et spatiale, informatique, système d'information géographique) et sur les domaines applicatifs (aménagement durable des territoires, gestion des crises, agriculture, forêt, défense... ), a indiqué, pour sa part, le directeur du Cergec, Evariste Nombo,

Cet atelier se déroule en deux phases. La première, théorique, aborde les notions telles l'information géographique, les SIG et leur fonctionnalité ainsi que les SIG et leurs applications. La seconde, pratique, permettra la prise en main du logiciel QGIS à partir d'application à travers un exemple précis.