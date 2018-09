Congo-Brazzaville: Médias - Les documents des assises de la presse congolaise en examen

Les experts et directeurs généraux des médias publics et privés du Congo vont examiner et valider, du 20 au 21 septembre, les documents fondamentaux élaborés par les commissions techniques, dans le cadre des préparatifs des assises de la presse congolaise prévues du 25 au 28 octobre.

« Dans un esprit constructif, adonnons-nous à cet ouvrage en nous investissant intellectuellement et professionnellement, pour qu'à la grand-messe d'octobre, nous exorcisions notre presse de tous les maux qui nuisent à sa bonne pratique et ouvrions pour elle un nouvel horizon », a déclaré Philippe Mvouo, président du Conseil supérieur de la liberté de communication.

Selon lui, la presse nationale est confrontée aux multiples problèmes qui travestissent son rayonnement et avilissent le métier de journaliste.« Le 28 mars 2017, nous annoncions à l'opinion publique nationale et internationale notre volonté et notre détermination à organiser les assises de la presse congolaise », a rappelé Philippe Mvouo.

L'objectif était de sensibiliser les parties prenantes aux responsabilités et préparer, par ailleurs, les opinions nationale et internationale pour la mobilisation des ressources au moyen des appels à contribution. La rencontre pour l'examen et la validation des documents fondamentaux est donc un pas important vers la tenue de ces assises, le mois prochain.