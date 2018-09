Algérie: 6 narcotrafiquants interceptés et saisie de quantités importantes de drogue dans plusieurs wilayas (MDN)

ALGER - Six (6) narcotrafiquants ont été interceptés mercredi par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) qui ont également saisi une quantité de comprimés psychotropes et plus de 2 kg d'héroïne, indique jeudi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'Armée nationale populaire, ont intercepté, le 19 septembre 2018, à El-Oued (4e Région militaire), Saïda (2e RM) et Tébessa (5e RM), trois (3) narcotrafiquants et (1.545), tandis qu'un détachement de l'Armée nationale populaire a appréhendé, en coordination avec les services de Sureté de la wilaya de Tamanrasset (6e RM), trois (3) narcotrafiquants et a saisi (2.2) kilogrammes d'héroïne, (195) grammes de cocaïne ainsi que six (06) véhicules tout-terrain, (320) litres de carburants et d'autres objets", précise la même source.

Par ailleurs, et dans le même contexte, des détachements de l'Armée nationale populaire "ont arrêté, à In-Salah et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), trois (3) contrebandiers et ont saisi (32.160) unités pharmaceutiques, un camion chargé de (3.900) litres d'huile de table et six (6) tonnes de denrées alimentaires destinés à la contrebande".

En outre, et lors d'une opération menée en coordination avec les services de Sureté de la wilaya d'El-Tarf (5e RM), des éléments de la Gendarmerie nationale "ont découvert un atelier de préparation de munitions contenant (825) cartouches de différents calibres, des armes blanches et des substances de détonation, alors que neuf (9) fusils de chasse, (5.670) cartouches et une quantité de poudre noire ont été saisis par des éléments de la Gendarmerie Nationale à Mila (5e RM)".

D'autre part, et le cadre de la lutte contre l'émigration clandestine, des Garde-côtes "ont mis en échec à Chlef (1e RM), Oran et Tlemcen (2e RM, des tentatives d'émigration clandestine de (75) personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, tandis que huit (08) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Djanet, Relizane et Tlemcen", rapporte le communiqué.