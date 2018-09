Algérie: Gaïd Salah installe le nouveau commandant des forces terrestres

ALGER -Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah a présidé jeudi la cérémonie d'installation du nouveau Commandant des Forces Terrestres, le général-major Saïd Chanegriha, en succession au général-major Ahcene Tafer, mis à la retraite, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Au nom de son excellence, monsieur le président de la République, Chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale et conformément au décret présidentiel du 16 septembre 2018, monsieur le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP a présidé, ce matin jeudi 20 septembre 2018, la cérémonie de passation de pouvoir et l'installation du général-major Saïd Chanegriha dans les fonctions de Commandant des Forces Terrestres, en succession au général-major Ahcene Tafer, mis à la retraite", note le communiqué.

A l'entame et à l'issue de la cérémonie d'accueil, à l'entrée du siège du commandement des forces terrestres, le général de corps d'armée Gaïd Salah "a observé un moment de recueillement sur l'âme du Chahid Didouche-Mourad, dont le nom est porté par le siège du Commandement, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorant sa mémoire et a récité la Fatiha sur son âme et sur celles de nos valeureux Chouhada", ajoute la même source.

Ensuite, et devant les carrés de formation des cadres et des personnels des Forces Terrestres, le vice-ministre de la Défense nationale a annoncé l'installation officielle du général-major Saïd Chanegriha, nouveau Commandant des Forces Terrestres, et lui a remis l'emblème national.

Après l'approbation du procès-verbal de la passation de pouvoir, le chef d'état-major de l'ANP a tenu une rencontre avec le Commandement et les cadres des Forces Terrestres, où il a prononcé une allocution d'orientation, diffusée via visioconférence à tous les établissements de formation et toutes les grandes unités relevant du Commandement des Forces Terrestres, et à travers laquelle il a rappelé les "efforts colossaux" consentis au service du développement et de la modernisation de toutes les composantes des Forces Terrestres.

Il a affirmé que tous les acquis dont jouit aujourd'hui le corps de bataille de ces Forces en termes d'aptitude au combat, de haut état-prêt opérationnel et de grands pas de développement, "sont sans aucun doute le fruit des efforts fournis tout au long de ces dernières années sur plus d'un échelon, et l'aboutissement du soutien exceptionnel qui leur a été accordé par le Haut Commandement grâce à sa vision clairvoyante des différents défis et enjeux".

"A ce sujet précisément, je tiens absolument à ce que les fondements de l'état-prêt auquel nous aspirons, au niveau du corps de bataille de l'ANP en général, et au niveau des Forces Terrestres en particulier, soient érigés sur les principes de la parfaite complémentarité et de la cohésion spontanée, de manières fonctionnelle et opérationnelle, entre les différentes composantes, de sorte à ce que ce corps de bataille soit une seule et même entité, qui ne saurait être en bonne forme sans que le soient tous ses organes sans aucune exception", a souligné M. Gaïd Salah

Dans ce contexte, a-t-il poursuivi, "il incombe au Commandement des Forces Terrestres, au regard de la dimension considérable de son corps de bataille, et vu la nature des missions qui lui sont assignées, une grande et sensible responsabilité, qui est de sécuriser chaque parcelle du territoire de l'Algérie et de ses frontières, de préserver sa souveraineté nationale et de la prévenir de tout danger qui pourrait la guetter".

"Ceci est une immense et noble responsabilité à la fois, car elle fait l'honneur de nos Forces Armées, comme étant la source voire le symbole, aux côtés de l'ensemble des autres Forces, de la puissance de l'ANP, digne héritière de l'Armée de Libération Nationale, qui place la sécurité de l'Algérie et sa défense au centre de ses priorités, et continue pour ce faire, avec le soutien et les orientations de son excellence, monsieur le président de la République, Chef suprême des forces armées, ministre de la

Défense nationale, d'être au summum de la préparation et du développement, implorant Allah le Tout-Puissant en permanence, de lui accorder force et courage pour le parfait accomplissement de ces nobles missions, en toutes conditions et circonstances", a relevé le vice-ministre de la Défense nationale.

Le général de corps d'armée Gaïd Salah a clôturé son allocution par un mot de remerciement et de reconnaissance à l'attention du général-major Ahcene Tafer, "pour tous les efforts laborieux qu'il a pu consentir tout au long de son riche parcours professionnel, notamment pendant ses années aux Commandes des Forces Terrestres".

A l'issue de la cérémonie, "l'opportunité a été donnée aux cadres et personnels, pour exprimer leurs préoccupations, leurs intérêts et suggestions, et qui ont réitéré leur indéfectible engagement à accomplir leurs missions en toute conditions et circonstances", conclut le communiqué du MDN.