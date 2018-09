Angola: Le pays coopère avec l'agence de l'énergie atomique sur l'utilisation de la technologie nucléaire

Luanda — Le gouvernement angolais a réitéré sa position, responsabilité et la coopération continue avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, en vertu de l'accord d'assistance technique en matière de l'utilisation de la science et la technologie nucléaires comme le garant du développement durable.

La position de l'Angola a été assumée par le secrétaire d'Etat à l'Energie, Belsa da Costa, à Vienne, Autriche, à la 62e session de la Conférence générale de l'Agence internationale d'énergie atomique, qui se déroule depuis le 17, sous le thème « L'utilisation et l'application des technologies nucléaires pour le changement climatique dans le cadre des mesures d'atténuation, de surveillance et d'adaptation.

Belsa da Costa a déclaré que ces défis se reflétaient dans l'agenda Angola 2025 et dans l'agenda régional 2063 et dans l'agenda des Nations Unies de 2035.

Il a rappelé que, depuis 1999, la contribution de la science et de la technologique nucléaire est au centre des activités de l'Agence grâce à des programmes conjoints de coopération technique à des fins pacifiques en Angola.

Cependant, d'autres États membres, y compris des pays africains, bénéficient également d'un soutien pour la formation technique et professionnelle spécialisée à tous les niveaux.

Sont également inclus l'acquisition gratuite d'équipements et de matériels de référence pour la mise en œuvre de programmes et des projets de développement nationaux et régionaux, mettant l'accent sur la santé humaine et animale, l'agriculture et la sécurité alimentaire, l'environnement et la gestion des ressources en eau,

Il a souligné que l'Angola a ratifié la convention sur le climat et sa présence à l'événement est une autre étape qui permet au pays de recueillir des informations et des données techniques et scientifiques afin de se mettre à jour face aux progrès et expériences des autres pays membres.

Angola reconnaît les efforts de l'Agence pour appuyer les États membres à mettre en place des régimes de sécurité nucléaire, dont les priorités pour 2020 seront la célébration à Vienne de deux événements majeurs: La Conférence internationale sur la sécurité de matériel radioactif et la Conférence internationale sur la sécurité nucléaire.

Il a affirmé que l'Angola est profondément engagé à travailler en conformité avec les exigences légales qui permettent une disposition plus adéquate à la réalité du pays.

La 62e session de la Conférence générale de l'Agence internationale d'énergie atomique, qui se déroule depuis le 17 de ce mois, se clôture vendredi.