Angola: Le pays doit augmenter ses investissements dans la formation touristique

Luanda — Le pays a besoin d'accroître le financement pour améliorer et augmenter l'offre de formation des institutions d'enseignement et de formation en hôtellerie et tourisme, a indiqué jeudi, le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur, Eugénio da Silva.

Selon Eugénio da Silva, l'augmentation du financement dans la formation en hôtelière et touristique se justifie vu que c'est un secteur important pour le développement de l'économie nationale.

Parlant à l'Angop, en marge de l'ouverture de la foire des institutions d'enseignement et formation en hôtellerie et tourisme, réalisée en allusion à la Journée mondiale du tourisme, qui sera célébrée le 27 de ce mois, il a souligné qu'avec ces actions, le pays aura plus d'institutions d'enseignement, d'enseignants, d'équipement et d'infrastructures.

Le secrétaire d'État comprend que les principaux défis pour développer le secteur étaient la formation de professionnels ayant un profil adéquat, capable d'une bonne performance.

À cet effet, poursuit-il, il est nécessaire un lien entre la théorie et la pratique pendant la formation.

Selon le responsable, pour la liaison, les organes de gestion des institutions elles-mêmes devraient établir des partenariats avec des opérateurs touristiques ou hôteliers pour ouvrir leurs portes et permettre aux étudiants d'avoir un contact avec cet environnement de travail, afin de se familiariser et d'acquérir les compétences nécessaires pour maîtriser la pratique nécessaire à leur performance professionnelle future. Selon lui, les réalisations des foires sont importantes pour faire connaître et montrer à la société ce qui se fait en termes de formation pour le tourisme, l'hôtellerie et les services connexes.

"Nous sommes conscients que nous faisons si peu et que notre chemin est long et difficile", a-t-il reconnu.

En outre, ils constituent des défis liés au développement du secteur du tourisme en tant que secteur important pour le développement de l'économie nationale.