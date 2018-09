Angola: L'introduction de nouveaux vaccins est une stratégie combinée du Minsa

«En ce sens, nous travaillons pour que la prestation de services de soins soit intégrée dans un cadre de transparence, 'innovation et de responsabilité social, de façon à assurer l'accès universel et par conséquent la réduction de la pauvreté dans l'inégalité », a-t-il ajouté.

Il a indiqué que la santé travaillait avec d'autres provinces et municipalités, afin de lutter contre les épidémies qui affligent les populations, en particulier le choléra et le paludisme.

Il a indiqué que pour la prévention et le traitement du VIH / sida, il a été adopté la mise en œuvre de la politique pour tester et traiter, ainsi que la prévention de la transmission de la maladie de la mère à l'enfant.

Le programme de vaccination, qui ne comptait que six antigènes a actuellement 16, et tout le processus a été accompagné par l'acquisition d'équipements de chaîne du froid hautement sécurisées, car il permet le contrôle de la température à distance.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.