Ile Maurice: Arnaud Renelle - «Sans l'aide du boutiquier du coin, qui a assisté à la scène, je pense que mon fils serait mort»

Toutefois, il espère trouver un accord avec le père afin que l'affaire n'aille pas plus loin, dit-il. Quant au père, il insiste : «Je ne suis pas à la recherche d'argent. Je ne veux pas qu'un autre enfant se blesse... » Sollicitée, la CWA indique qu'elle a pris note de la situation et qu'elle a initié une enquête à ce sujet.

Depuis ce jour, il soutient qu'il ne cesse de faire des allersretours à l'hôpital et chez des médecins du privé. «Quand mon fils tousse, il y a une matière noire qui sort de sa bouche. Et nous avons découvert quelques traces de sang dans ses oreilles», affirme Arnaud Renelle.

À Mon-Goût, Arnaud Renelle rejoue le film de l'inci- dent en boucle depuis samedi «Mon garçon jouait au ballon. À un moment donné, celui-ci a atterri dans l'eau. Mon fils est allé le chercher», relate le père de 31 ans. «Mais il a glissé et est tombé dans le trou que la CWA a fait creuser depuis plus d'un mois. Sans l'aide du boutiquier du coin, qui a assisté à la scène, je pense que mon fils serait mort.»

Il ne dort plus depuis que son fils, âgé de trois ans, a fait une chute dans un trou d'un mètre de profondeur. Selon Arnaud Renelle, la faute revient à la Central Water Authority (CWA) qui a entrepris des travaux depuis plus d'un mois pour réparer un tuyau. Celui-ci n'aurait toujours pas été réparé. Du coup, le trou, resté béant, serait rempli d'eau. L'entrepreneur qui a réalisé la fouille soutient, pour sa part, que le père serait à la recherche d'une compensation.

