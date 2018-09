Afrique: CAF Ligue des Champions - Le Horoya en mission commando au Caire

Le dernier match des quarts de la Ligue des Champions de la CAF aura lieu samedi et sera une affaire entre les Egyptiens d'Al Ahly et les Guinéens de Horoya Conakry. Lors de la manche aller, les Rouge et Blanc de Matam n'ont pu faire mieux qu'un match nul (0-0) face au géant du Caire.

Ce samedi, le Horoya AC fera un déplacement périlleux au Caire pour jouer sa qualification pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Alors que la mission s'annonce difficile, les hommes de Victor Zvunka y croient.

« Vous savez c'est tout le pays qui compte sur nous pour cette rencontre. Mais je suis sûr et certain que le travail bien entamé à Conakry par le staff technique et l'engagement qui nous anime seront la clé de ce match. Pour ce qui est du retour de Brefo, je crois que c'est un facteur important, puisqu'il est un grand joueur sur lequel on peut compter dans ce genre de rencontre. Maintenant, avec le concours de tous les autres, on va beaucoup batailler pour obtenir la victoire. Nous sommes tous concentrés pour ça, » a déclaré l'international nigérien d'Horoya, Mohamed Djibo Wonkoye, sur le site officiel du club.

Ayant joué comme latéral droit suite à la blessure de Jean Noël Lingani à l'aller, Abdoulaye Paye salue le retour d'Alseny Camara. « Je suis très content car avec ce retour je vais reprendre mon poste traditionnel, là où je pourrais mieux exceller. A notre niveau tout comme dans les autres compartiments nous sommes soudés pour cette rencontre. A travers ce match, nous voulons à nouveau écrire l'histoire du club. Quand je suis entouré par Baffour et Brefo, qui sont de véritables techniciens, je me sens beaucoup plus à l'aise. Moi je suis plutôt combatif, c'est pourquoi je m'efforce de récupérer les ballons pour les leur donner et finir par vaincre Al Alhy. Mentalement nous sommes prêts, nous sommes habitués à bien voyager, entrer dans l'histoire est notre devise ici au Caire, contre ce géant d'Afrique,» a dit le guerrier du milieu du Horoya AC.