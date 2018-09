Sierra Leone: Ultimatum de la FIFA pour le gouvernement

Dans un courrier, la FIFA brandit l'ingérence politique et demande que les choses rentrent dans l'ordre avant la lundi 24 septembre au risque de sanction contre la sierra Léone qui se verra ainsi privée des prochaines échéances internationales, notamment élimiantoires de la CAN 2019 le mois prochain.

Cette décision fait suite à la saisine opérée par la Commission nationale anti-corruption dans les locaux de la SFLA en début de semaine de documents inculpant Isha Johansen, présidente de l'instance et son secrétaire général Chris Kamara de détournement. L'Etat a par la suite demandé la démission des deux responsables et la mise en place d'un bureau provisoire de gestion.

