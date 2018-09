Burkina Faso: Lutte contre le terrorisme - Le "remède" de l'opposition à Paul Kaba Thiéba

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a échangé avec une délégation du Chef de file de l'opposition politique (CFOP), le jeudi 20 septembre 2018, à Ouagadougou sur la situation sécuritaire au Burkina Faso.

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, multiplie ses consultations avec les composantes de la société autour de la question sécuritaire au Burkina Faso. Après avoir reçu l'Alliance pour la majorité présidentielle le mercredi dernier, le chef du gouvernement s'est entretenu, le 20 septembre 2018, avec une délégation du Chef de file de l'opposition politique (CFOP). A l'issue de deux heures d'échanges, M. Thiéba a indiqué que la rencontre a permis aux deux parties de se partager des informations utiles sur la situation sécuritaire nationale.

«Nous avons, en plus des informations, échangé des points de vue, des suggestions, et fait des propositions relatives à la sécurité dans l'intérêt du pays», a affirmé le chef du gouvernement. Il s'est aussi réjoui de la tenue de la rencontre et a souhaité que ce genre de cadre soit multiplié à chaque fois que la situation politique le recommande. «Tous les fils de la Nation doivent se parler lorsque la patrie est en danger pour se donner des idées. Je remercie la délégation de l'opposition pour ses propositions constructives auxquelles le gouvernement est très attentif pour améliorer notre résilience face aux attaques dont le pays est victime», a-t-il dit. De cette démarche gouvernementale, le CFOP n'y voit pas d'inconvénients et apprécie l'audience à sa juste valeur, a relevé le représentant de l'opposition, Gilbert Noël Ouédraogo.

«Le Premier ministre nous a fait le point de la situation sécuritaire. Nous avons réagi en apportant des contributions en trois points à savoir, la patrie, l'unité et la solidarité», a-t-il soutenu. Et pour cause, a expliqué Gilbert Noël Ouédraogo, l'opposition et la majorité partagent une même patrie et cela les oblige à avoir une unité d'action et à être solidaires. L'opposition a en outre invité les différentes parties à améliorer la communication, de telle sorte que chaque Burkinabè se sente impliqué et œuvre pour l'unité nationale. «Nous devons éviter toute communication qui aurait tendance à diviser les Burkinabè», a-t-il suggéré. La marche du 29 septembre du CFOP n'a pas été à l'ordre du jour, à entendre le porte-parole de l'opposition.

Toutefois, il dit avoir signalé au chef du gouvernement que dans le cadre de ses activités, le CFOP a appelé ses militants à apporter une contribution financière pour soutenir les FDS. «C'est une manière pour nous de montrer notre soutien à cette lutte pour la préservation de notre patrie mais aussi d'exprimer notre solidarité avec les forces de défense et de sécurité», a fait savoir Gilbert Ouédraogo.