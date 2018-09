Burkina Faso: Fin de mission pour l'ambassadeur d'Egypte - Le pays reconnaissant à Hisham Mohamed Nagi

En fin de mission au Burkina Faso comme ambassadeur de la République arabe d'Egypte, Hisham Mohamed Nagi a reçu les honneurs de la nation burkinabè, dans la soirée du mercredi 19 septembre 2018, à Ouagadougou.

Après avoir passé quatre années au pays des Hommes intègres comme ambassadeur de la République arabe d'Egypte, Hisham Mohamed Nagi s'apprête à regagner son pays. Pour avoir œuvré au raffermissement de la coopération bilatérale entre les deux Etats, les premières autorités burkinabè lui sont reconnaissantes. Au cours d'une cérémonie solennelle, le mercredi 19 septembre 2018 à Ouagadougou, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Alpha Barry, a, au nom du président du Faso, élevé le diplomate égyptien, au rang d'Officier de l'Ordre national du Burkina Faso. Avant la décoration, Alpha Barry est revenu sur quelques actions phares entreprises par Hisham Mohamed Nagi pour renforcer l'axe Ouaga-Le Caire. « Entre nos deux pays, sous votre impulsion, la coopération bilatérale a été hissée à un niveau hautement appréciable. Le Burkina Faso est bénéficiaire de stages de formation offerts par l'Egypte dans divers domaines comme l'armée, le génie civil, la santé, la diplomatie et le monde académique », a-t-il déclaré.

La visite d'amitié et de travail effectuée, du 7 au 10 juin 2017, par Roch Marc Christian Kaboré, a précisé le chef de la diplomatie burkinabè, a été très fructueuse sur plusieurs points au nombre desquels l'enclenchement du processus d'un accord de coopération militaire. Alpha Barry a salué la promesse de l'Egypte de créer au Burkina Faso un centre de formation de la langue arabe ainsi qu'une offre de formation des imams dans le souci de lutter contre l'extrémisme religieux. « Par ailleurs, l'Egypte a décidé de réaliser un projet de construction d'une usine de produits pharmaceutiques au Burkina Faso. Dans le domaine de la santé, une caravane médico-chirurgicale a séjourné du 7 au 19 février 2018, dans notre pays et a apporté gratuitement ses soins au Centre hospitalier régional de Koudougou », a souligné le ministre Barry. Il a rappelé que les deux Etats, soucieux du respect des droits humains et du principe de l'intangibilité des frontières dans le monde et particulièrement en Afrique œuvrent, de concert au sein des Nations Unies et de l'Union africaine, à la promotion de la bonne gouvernance et la préservation de la paix et de la sécurité.

Impact socioéconomique «considérable »

Aux dires de M. Barry, ces actions entreprises sur les plans bilatéral et multilatéral ont eu un impact considérable sur le plan socioéconomique et ont répondu « parfaitement » aux objectifs prioritaires de développement du Burkina Faso. Le diplomate égyptien a présenté ses condoléances aux familles des victimes du terrorisme au Burkina Faso. Il a traduit sa gratitude aux autorités burkinabè pour l'honneur qui lui a été fait à travers cette cérémonie d'hommage et de décoration. « Les fruits de la coopération bilatérale sont à mettre au compte de l'engagement aussi bien du côté égyptien que celui burkinabè. Je souhaite que les relations se raffermissent davantage au profit de nos deux peuples frères et amis. La coopération va s'accentuer avec la présidence de l'Union africaine qui sera bientôt assurée par l'Egypte », a soutenu Hisham Mohamed Nagi. Le soutien que la Terre des Pharaons apporte au Burkina Faso, a-t-il laissé entendre, est l'expression d'un élan de solidarité et de fraternité à l'endroit d'un pays frère. En plus, a ajouté M. Nagi, un centre de transplantation d'organes et d'hémodialyse sera réalisé au pays des Hommes intègres.