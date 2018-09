Tunisie: Le devoir de performance

«Le cinéma d'horreur a une double fonction : cathartique et lénifiante. C'est un cinéma qui… Plus »

Cependant, plusieurs axes restent à développer, dont le développement d'une réglementation pour encadrer la concurrence, l'amélioration de la qualité des prestations et la révision des statuts des établissements pour conférer davantage de souplesse et d'autonomie dans la gestion des laboratoires.

Ce processus mesure la performance des services vétérinaires et la Tunisie a déjà bénéficié de 5 missions PVS». En effet, la Tunisie fait partie des premiers pays membres de l'OIE ayant pris une part active dans le processus PVS depuis sa création en 2007 et qui a sollicité la réalisation d'une mission d'évaluation. La Tunisie fait donc partie des 100 pays ayant participé à l'étape suivante d'analyses des écarts PVS et des 50 pays qui se sont engagés dans le second cycle d'évaluations en sollicitant une mission d'évaluation PVS de suivi. La Tunisie s'est engagée aussi dans le volet « traitement » de ce processus puisqu'elle a fait partie des 60 missions d'identification de la législation vétérinaire et des 13 missions PVS laboratoire qui ont eu lieu jusqu'à l'année 2017.

