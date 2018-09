Tunisie: Le développement de l'écosystème est indispensable

Le secteur rassemble plus de 250 entreprises, dont 67% totalement exportatrices, d'après le Centre technique des industries mécaniques et électriques (Cetime). Il génère 4% du PIB de l'économie tunisienne et 12% de croissance annuelle de la production. Il offre près de 67 mille emplois directs et 13 mille emplois indirects avec une disponibilité de main-d'œuvre qualifiée, en particulier d'ingénieurs en équipement automobile et électronique.

La Tunisie abritera, du 27 au 30 novembre prochain, au Palais des expositions du Kram, la première édition du salon international de composants et pièces de rechange «Tunisia Automotive 2018», qui est organisé par la Société des Foires Internationales de Tunis en partenariat avec la Tunisian Automotive Association (TAA) et le Centre Technique des Industries Mécaniques et Electriques (Cetime). Ceci en collaboration avec la Fédération Nationale de la Mécanique et la Fédération Nationale de l'Electricité (Utica), de l'Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation (Apii), de l'Agence de Promotion de l'Investissement Extérieur (Fipa) et du Centre de Promotion des Exportations (Cepex).

Selon ses organisateurs, le Salon est ouvert essentiellement aux industriels tunisiens et étrangers producteurs de composants pour matériels roulants de toutes spécialités, ainsi qu'aux industriels fournisseurs de machines et équipements de fabrication de composants autos. Il se veut une vitrine des nouvelles technologies dans le secteur des composants et de la pièce de rechange et de ses services annexes et connexes.

D'après le Cetime, le secteur rassemble plus de 250 entreprises, dont 67% totalement exportatrices. Il génère 4% du PIB de l'économie tunisienne et 12% de croissance annuelle de la production. Il offre près de 67 mille emplois directs et 13 mille emplois indirects avec une disponibilité de main-d'œuvre qualifiée, en particulier d'ingénieurs en équipement automobile et électronique.

La même source indique que la Tunisie est actuellement le 2e fabricant de composants automobiles en Afrique et se classe parmi les 5 principaux fournisseurs de composants de l'Union européenne. On estime la valeur des exportations destinées aux marchés les plus concurrentiels à 4,5 milliards de dinars.

Prémices de développement

Selon une étude réalisée l'année dernière sur «le développement de l'écosystème de l'automobile en Tunisie», réalisée auprès de 192 entreprises tunisiennes et internationales actives dans ce domaine, il est important que la Tunisie puisse obtenir le label Fabricant d'Equipement d'Origine (FEO). Cette étude a été réalisée par des experts allemands et financée par le ministère fédéral allemand de l'Economie et de l'Energie, en coopération avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, la Tunisian Automotive Association et l'AHK Tunisie.

Selon les experts, l'Etat devrait assurer que les conditions clés pour l'établissement de ce FOE soient mises en place. Disons que les prémices commencent déjà à se dévoiler avec l'annonce tout récemment du démarrage de la fabrication de Pick-up du groupe «Nissan», en Tunisie, en mars 2019. Ce projet est d'un coût d'investissement de 33 millions de dollars et se déroulera en deux étapes en partenariat avec le groupe Mzabi. On estime qu'il générera 500 emplois.

Technologie innovante

En revanche, l'étude précitée a recommandé l'élaboration d'une stratégie de cluster en s'adaptant à l'évolution des technologies clés et aux points forts de la structure actuelle, à l'exemple du développement des systèmes électriques et électroniques dans les véhicules. On préconise que plus de la moitié des véhicules seront équipés de systèmes d'électrification autres qu'un moteur à combustion, d'ici 2050.

Ainsi, le salon «Tunisia Automotive 2018» représente une opportunité de rencontres entre industriels et de découvertes des dernières nouveautés dans le secteur. On prévoit de réunir plus de 150 exposants tunisiens et étrangers des différentes branches d'activité des composants et de la pièce de rechange. Les organisateurs tablent sur l'attraction des entreprises de France, d'Italie, d'Allemagne, d'Espagne, de Turquie, de Chine et du Japon et aussi du Maghreb. On s'attend à accueillir plus de 8 mille visiteurs professionnels.