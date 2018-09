Tunisie: José Riga sur un siège éjectable ?

«Le cinéma d'horreur a une double fonction : cathartique et lénifiante. C'est un cinéma qui… Plus »

Ce faisant, cela n'a pas empêché certains membres du comité directeur de sonder certains techniciens dont les noms n'ont pas été divulgués. On a parlé cependant de Lassaâd Dridi, avant son intronisation à l'USM, de Kaïs Yaâcoubi, Bertrand Marchand, Nabil Kouki et vraisemblablement Kamel Kolsi, l'architecte du renouveau clubiste de la saison passée. Avec quatre points en trois matchs disputés, le CA n'est pas dans les temps bien qu'il soit dans les tons (rendement probant sans l'efficacité requise).

Certes, volet compétition, le technicien belge vient à peine d'entamer son bail. Mais un club de la trempe du CA est rarement patient avec son staff technique. Sur ce, il ne faudrait tout de même pas aller trop vite en besogne et blâmer José Riga plus qu'il n'en faut. L'effectif clubiste est assez juste, or le onze «rouge et blanc» a montré de belles choses à Gabès malgré la défaite.

