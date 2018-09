Tunisie: Vigilance et audace

Pour l'Espérance qui a remporté une précieuse victoire samedi dernier au terme du match aller joué à Radès (2-1), la manche retour sera une très rude épreuve face à son adversaire classique l'Etoile Sportive du Sahel.

Les «Sang et Or» savent que leurs vis-à-vis sont gonflés à bloc et les attendent de pied ferme pour tenter de renverser la vapeur devant leur public et arracher leur visa pour les demi-finales.

Ce sera donc l'une des plus dures rencontres à jouer par l'EST dans ce début de saison marqué déjà par l'amère élimination en championnat arabe des clubs par Al-Ittihad d'Alexandrie il y a quelques semaines.

Certes, la réaction des «Sang et Or» a été réelle samedi dernier devant l'ESS, mais le score étriqué pourrait s'avérer insuffisant pour qu'on puisse parler de rachat de la part des protégés de Khaled Ben Yahia.

Le milieu comme atout majeur

Tout un chacun sait que dans ce genre de bataille décisive, le poids du match pèse souvent sur l'entrejeu. Ce dernier a sorti un match honorable samedi dernier, même si le rendement de Saâd Bguir et Fusseïni Coulibaly a été en demi-teinte. Et que ce n'est qu'avec l'incorporation de Ghaïlane Chaâlali en deuxième mi-temps que ce compartiment a retrouvé tous ses repères.

Cet après-midi, l'international «sang et or» sera aligné d'entrée à la place de Bguir, d'ailleurs légèrement blessé.

Avec le terrible quatuor Kom, Coulibaly, Chaâlali et Badri, le milieu de terrain espérantiste peut faire des ravages là où il passe. C'est que ces quatre joueurs maîtrisent l'art de concilier le jeu de récupération et de couverture et celui de soutien constant à l'attaque.

Ainsi les deux avants de pointe Youssef Blaïli et Yassine Khénissi seront toujours bien épaulés dans leurs dangereuses manœuvres offensives.

Et même en rapport avec le compartiment arrière qui a été très rassurant samedi dernier, la ligne médiane aura entre autres la charge d'être très vigilante en veillant au grain et en ne laissant rien filtrer dans le but de saper la fougue et les actions offensives de l'Etoile.

L'EST semble avoir retrouvé une grande partie de ses marques. Chose qu'elle a manifestement démontrée devant une très coriace Etoile.

Il y a aussi l'expérience de la quasi-totalité des joueurs de l'Espérance qui se doit d'être au rendez-vous aujourd'hui.

Le flegme et le métier des joueurs espérantistes devenus rompus à ce genre de duels à haut risque seront encore une fois testés au plus haut degré dans ce match où rien ne sera lâché des deux côtés.

Au cas où l'entrejeu de l'EST réussissait pleinement dans la cruciale mission qui lui est conférée, les deux latéraux Sameh Derbali et Aymen Ben Mohamed, auteurs d'une belle prestation à l'aller, pourraient, eux aussi, apporter leur soutien à l'attaque et contribuer efficacement dans la stratégie consistant à concilier parfaitement entre la prudence et l'audace.