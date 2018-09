Tunisie: Un engouement sans précédent !

Avant cette manche retour, les «Sang et Or», vainqueurs à l'aller, ont concentré l'intérêt de la presse étrangère. Leur détermination, leur fougue et leur envie ont eu raison de l'ensemble étoilé à Radès.

A l'aller il y avait 25.000 spectateurs qui ont poussé les camarades de Blaïli. Et maintenant, ce sera autour des fans étoilés de leur rendre la monnaie.

Avec ce score étriqué de 2 à 1 à l'aller, la marge est assez juste pour les Espérantistes qui ne doivent pas opter pour la défensive, surtout que l'équipe étoilée a assez d'arguments offensifs pour percer la défense des visiteurs. Ben Yahia et ses adjoints doivent opter pour une tactique adéquate pour ce match. Le coach a ainsi pris la décision de ne pas toucher sa défense avec Rami Jéridi comme gardien. Ce dernier est actuellement supérieur à Ben Chrifia. Les deux arrières latéraux seront Derbali et Ben Mohamed, ce dernier doit être assez vigilant et assez agressif. Le face-à-face entre Ben Mohamed et Bédoui sera déterminant sur le côté droit. L'axe central sera encore une fois guidé par la paire Chammam-Dhaouadi.

Chaâlali d'entrée

Le milieu de terrain des deux équipes sera déterminant pour le résultat final. En effet, avec Kom impérial, Chaâlali -- préféré à Coulibaly --, Blaïli et Badri, ce secteur sera blindé et assez équilibré pour bloquer les manœuvres de Ben Amor, Msakni, Brigui et surtout Belarbi qui ont la capacité de jouer haut et d'alimenter leurs attaquants Chermiti et Maraï.

Khénissi-Chermiti : un rôle à jouer

L'attaque des deux équipes repose sur deux piliers assez efficaces, à savoir le «Sang et Or» Khénissi et l'Etoilé Chermiti. Ils ont des qualités indéniables pour marquer. Tout le jeu des deux formations repose sur ces deux atouts offensifs.

La mission de l'Espérance est d'assurer sa qualification en optant pour la prudence et la contre-attaque. Les «Sang et Or» souhaitent marquer ce but à l'extérieur pour assommer l'adversaire. L'Etoile est condamnée à égaliser en marquant un but, après ce sera une autre affaire.

Ce combat de titans est venu assez tôt mais l'équipe la plus entreprenante sera qualifiée pour les demi-finales de la Ligue des champions.