Tunisie: Horizon 2024

La mission des sélections tunisiennes (masculines et féminines) s'annonce ardue mais pas impossible face aux gymnastes de 14 pays. Le staff technique national a déployé beaucoup d'efforts pour préparer un groupe compétitif et avide de podium.

Des pays tels que l'Italie, la France, l'Egypte sont venus avec leurs meilleurs éléments pour disputer cette 3e édition. Mais la gymnastique tunisienne possède assez d'atouts pour marquer cette joute. Elle a les moyens de faire face à cette armada de gymnastes confirmés. «Aujourd'hui et demain au Palais des sports d'El Menzah, nous allons vivre une grande première dans une ambiance à la fois conviviale et passionnée. C'est une compétition crédible au niveau international. La présence du président de la Fédération internationale de gymnastique dénote bien l'esprit qui a présidé à cette compétition méditerranéenne, ce sera une réussite qui est tout à l'honneur de la FTG, de la tutelle et du Cnot, principaux instigateurs de ce grand projet», a encore souligné Faïçal Zemni.

