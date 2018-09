Madagascar: Antsahamanitra - Olombelo Ricky perpétue la tradition

Comme d'habitude, il a suffi du premier titre pour que la machine se mette en marche. Jusqu'à la dernière chanson, les milliers de spectateurs et spectatrices n'ont pas voulu lâcher une seule miette. « On commence à se retrouver à Antsahamanira. Après les quelques années passées avec le ' manala azy' au jardin public d'Ambohijatovo », fait remarqué Toky Randrianary, un trentenaire fidèle à ce concert depuis plus de quinze ans. Après environ trois heures de concert sous la bienveillance d'un ciel bleu profond étoilé, tout le monde s'est quitté sans se redonner rendez-vous. C'est un peu comme une fête traditionnelle, tout le monde sait qu'il faut être présent le moment venu.

Connexion établie. Les moments de totale communion sont aussi les souvenirs qui restent de cette messe entre Olombelo Ricky et ses fans. Sur un « Taratra hazavana », comme sorti d'une époque oubliée, tout Antsahamanitra fredonne comme un seul homme. Les cris hystériques viennent troubler joyeusement cet instant à part. Ce jeu d'extension et de relâchement imprimé dans ce titre, qui se retrouve dans tous les recoins des sons : voix, instrumentaux, lâche complètement le public.

Le rendez vous a été respecté, Olombelo Ricky a donné un concert de « Manal'azy vita bac » comme il se doit au théâtre de verdure d'Antsahamanitra hier. Le peaufinage artistique a été la particularité de cette édition 2018. Sur scène, le chanteur affichait toujours sa maîtrise légendaire. Les retouches sur certains titres ont été également les bienvenus. Assez délicat à assumer au début, la puissance vocale de l'ensemble « La Chorale » a raffermi des titres qui se trouvent dans l'album « Ho zaraiko ». Pour satisfaire toutes les générations d'inconditionnels, le répertoire a sillonné tous les albums de l'artiste. Et comme toujours, la fosse est occupée par les post-ados et le gradin par les anciens ados des premiers « manal'azy vita bac ».

