Madagascar: Lutte contre le changement climatique - Les jeunes se mobilisent

La jeunesse malgache commence à se mobiliser significativement en faveur de la lutte contre le changement climatique, qui représente un véritable enjeu mondial indissociable du développement durable, en même temps qu'une opportunité de développement personnel. Hier, « le changement climatique à Madagascar » et « La place des jeunes dans la lutte contre le changement climatique » ont été au centre des débats au Le Pavé Antaninarenina.

YLCC et YLTP. Le « Youth Leadership Fighting Climate Change » (YLFCC) ou (traduction libre: Jeunes leaders luttant contre le changement climatique) et le « Young Leadership Training Program » (YLTP) ou ( traduction libre: Programme de promotion du Leadership des Jeunes) ont organisé hier au restaurant « Le Pavé » Antaninarenina un « open space » dédié à la lutte contre le changement climatique. Rencontres en petits salons, projections de films et échanges, conférences- débats étaient programmés hier pour mobiliser le public à adhérer à la cause climatique, ou du moins en saisir l'importance. Deux débats en panel ont eu lieu, l'un dans la matinée intitulé « Le changement climatique à Madagascar» avec

Luc Randriamarolaza , Katia Mahery Rakotonirina et Salvina Rakotovao comme panélistes et Efa Ravelonantoandro à la modération. Celui de l'après-midi intitulé « Les actions des jeunes contre les changements climatiques » a fait intervenir Igino Razafimahilaza, Aina Bovel et Michel Rembary ; avec Diana Rakotolehibe à la modération. Avec leurs convictions et leur passion doublée du background nécessaire, les jeunes sont plus à même de mobiliser leurs semblables et leurs relations sociales dans la lutte contre le changement climatique, qu'il s'agisse d'actions de mitigation ou d'adaptation. En effet, dans la lutte contre le changement climatique, l'être humain occupe une place centrale : il en est l'acteur principal ; et ces jeunes l'ont bien compris.