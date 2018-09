Madagascar: Mahazoarivo - Le conseiller spécial du SG de l'ONU chez le PM

Projet JICA. Toujours dans la même journée, dans le cadre du projet « Initiative pour la sécurité Alimentaire et Nutritionnelle », une délégation japonaise conduite par Monsieur Kechini Shishido du projet JICA a été également reçue par le Premier ministre, Chef du Gouvernement Ntsay Christian. Il a été annoncé lors de cette rencontre que le projet débutera en mars 2019, pour une durée de cinq ans avec la collaboration de l'Office National de la Nutrition (ONN) qui est un organisme rattaché à la Primature, du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage ainsi que du ministère de la Santé publique. Environ 175 000 mères et enfants répartis dans trois régions dont Vakinankaratra, Amoron'i Mania et Itasy bénéficieront de ce projet.

Le conseiller Spécial du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies, Abdoulaye Bathily, a été reçu, avant-hier, par le Premier ministre Christian Ntsay. Ce conseiller spécial a expliqué qu'il était en terre malgache lors de la formation du Gouvernement Ntsay, et qu'actuellement, il est à nouveau en mission dans le pays afin d'évaluer la situation globale concernant la préparation des élections en cette période de veille de la campagne électorale. Il a été constaté, affirme-t-il, que les actions du Gouvernement sont orientées vers cet objectif, et que des résultats positifs sur l'avancement vers les élections commencent à émerger, ce qui aboutira à la proclamation d'un Président de la République légitimé par le suffrage universel.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.