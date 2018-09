Madagascar: Capital humain - L'évaluation du potentiel préconisée par « Central Test »

Patrick Leguide, PDG de « Central Test » soutient l'importance de l'évaluation du potentiel, dans les démarches de recrutement, de mobilité interne et de renforcement de compétences des employés.

L'erreur de recrutement se produit une fois sur deux à Madagascar, ce qui engendre des dépenses inutiles, selon les représentants de « Central Tes »t. Patrick Leguide, PDG de cette société a tenu une conférence de présentation de solutions, hier à Ankatso.

Mettre les bonnes personnes à la bonne place ! C'est le grand casse-tête des responsables des ressources humaines, au niveau du secteur privé. Alors que les nouveaux diplômés parlent de sous-emplois, les entreprises notent une inadéquation des formations octroyées dans la Grande Ile, par rapport aux besoins exprimés sur le marché. Selon Sylvia Rasolondraibe, directeur de filiale auprès de « Central Test », le capital humain à Madagascar présente de grands potentiels qui ne sont pas identifiés par ceux qui en ont besoin. En effet, 40 entreprises ont été représentées à la conférence organisée hier, pour découvrir les solutions d'évaluation psychométrique présentées par « Central Test ». « Nous voulons expliquer aux responsables des ressources humaines des entreprises, comment améliorer la productivité par la prise de décisions en recrutement, en mobilité interne et en développement de compétences », a indiqué Sylvia Rasolondraibe. Cette conférence sur le thème « Réussir son 'matching' productif grâce à l'approche multicritères » a, en effet, attiré l'attention des entreprises. D'après les explications, l'objectif est de savoir prédire le potentiel d'un candidat pour un poste précis. Selon le PDG Patrick Leguide, il faut une approche rationnelle pour effectuer des recrutements ou affecter une personne à un poste. « Il y a plusieurs biais cognitifs qui peuvent se présenter car l'humain peut faire des erreurs. C'est pour cela que nous mettons à la disposition des entreprises des tests d'aptitudes et d'évaluation pour préparer les entretiens. Il est vrai que la décision finale est toujours prise par l'humain, mais nos solutions lui permet de faire des choix rationnels suivant des indicateurs », a-t-il expliqué.

Tendance. Certes, pouvoir mettre la bonne personne à la bonne place permet à l'entreprise d'améliorer sa productivité, de fidéliser ses collaborateurs, sans compter le plus de motivation et les gains de temps. D'après « Central Test », de plus en plus d'entreprises, petites et grandes, optent aujourd'hui pour l'expertise en évaluation de potentiel, dans leurs démarches de recrutement. Selon les statistiques, cette option permet d'améliorer de 15% l'efficacité d'un recrutement, par rapport aux résultats escomptés. Pour « Central Test », le nombre d'entreprises qui utilisent ses solutions augmente environ de 25% par an. « Nos solutions sont adaptées aux différents projets et elles disposent d'une validité scientifique conforme aux standards internationaux. Nous utilisons une approche multicritères d'évaluation, pour un matching prédictif meilleur », a soutenu Patrick Leguide, lors de sa présentation. Par ailleurs, les représentants de « Central Test » ont également évoqué la nécessité du renforcement de compétences, même pour un recrutement ou une mobilité interne bien réussi.