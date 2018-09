Madagascar: Coopération - Le ministre Guy Rivo Randrianarisoa en mission en Corée du Sud

Suite à l'organisation de la semaine de Corée au début de ce mois-ci à Antananarivo, le ministre de l'Industrie et du Développement du Secteur Privé, Guy Rivo Randrianarisoa est actuellement en mission en Corée du Sud. Il y a visité des fleurons des industries locales ainsi que plusieurs universités.

En outre, le Numéro Un de l'Industrie a rencontré des hautes personnalités coréennes dont entre autres, le président de la Chambre basse, Moon Hee-Seng, en vue de renforcer la coopération entre Madagascar et la Corée du Sud. Sa visite dans le pays du Matin calme coïncide avec la rencontre entre les Présidents sud et nord- coréens à la frontière des deux pays. Raison pour laquelle, le ministre Guy Rivo Randrianarisoa a soulevé que la population malgache salue tous les efforts menant vers l'établissement du calme et de la paix.

Au beau fixe. Par ailleurs, il a sollicité la collaboration entre les élus des deux pays afin de développer la coopération bilatérale. Ce n'est pas tout ! Le ministre de l'Industrie malgache rencontrera prochainement son homologue sud-coréen toujours dans le cadre de sa mission dans ce pays du Matin calme. Il faut savoir qu'une rencontre économique a eu lieu entre les opérateurs économiques malgaches et sud-coréens le 4 septembre 2018 à l'hôtel Carlton. Le but était de partager des expériences et de favoriser les échanges entre les deux parties. Bref, la coopération entre Madagascar et la Corée du Sud est au beau fixe.