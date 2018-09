Madagascar: Enseignement supérieur - Sortie de la promotion H'AIKO à l'ISCAM

Lors de la cérémonie, celle-ci a rappelé qu'en étant « sponsor gold » de l'évènement, ViMa veut manifester son engagement et sa volonté de contribuer à la formation et à l'épanouissement de la jeunesse malgache. D'autant plus que l'ISCAM et ViMa partagent des valeurs communes à savoir : l'intégrité, l'excellence et le respect. Un système de valeurs qui conforte la vision du groupe : « Créer un nouveau Madagascar ».

Hauts fonctionnaires et opérateurs économiques ont honoré la sortie de promotion de leur présence. Parmi les opérateurs économiques, citons entre autres, le groupe Vision Madagascar (ViMa) ; qui était d'ailleurs le « sponsor gold » de l'évènement, comme chaque année. Le groupe a été représenté au CCI Ivato par Mercedes Ratsirahonana, « Managing Director de World Trade Center » Antananarivo (la filiale évènementielle et communication du groupe).

La XVIIe promotion de l'Institut supérieur de la Communication des Affaires et du Management (ISCAM), dénommée H'aiko est sortie officiellement hier au Centre de Conférences internationales Ivato. Ce qui signifie une nouvelle de vague de professionnels du Management et du Commerce sur le marché.

