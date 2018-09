Madagascar: FID - Mise en œuvre des programmes de protection sociale

Le fonds d'Intervention pour le Développement est particulièrement connu pour la mise en place, la réhabilitation et la reconstruction des infrastructures de base ainsi que l'appui au développement local. Depuis 2009, « Nous avons développé nos expertises dans la protection sociale en mettant en œuvre des programmes dans ce domaine, et ce, avec l'appui de partenaires techniques et financiers notamment la Banque mondiale et l'UNICEF.

En outre, nous ne sommes qu'une agence d'exécution des programmes gouvernementaux », a expliqué Serge Rajaoharilala, le directeur général par intérim du FID lors d'une conférence de presse hier.

Supplément de revenu. Parmi ses réalisations, 71 500 ménages vulnérables ont bénéficié du soutien du gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre des projets Filets Sociaux de Sécurité et Filets Sociaux de Sécurité-Financement Additionnel. « L'objectif consiste à fournir un supplément de revenu aux ménages les plus vulnérables dans sept régions d'intervention en tout. Il s'agit notamment d'un Transfert Monétaire pour le Développement Humain ou « Vatsin'Ankohonana », du programme Argent contre Travail Productif et du « Let Us Learn ». Ce dernier constitue une extension de cette bourse familiale au profit des mêmes ménages bénéficiaires mais qui ont des enfants de moins de 18 ans en classe de CM2. Le but est de maintenir les élèves dans le système scolaire jusqu'à l'achèvement du collège », a-t-il poursuivi.

Conditions. Par ailleurs, le directeur général par intérim du FID a souligné que l'octroi de cette bourse familiale d'une valeur de 30 000 Ar à 50 000 Ar par mois pour chaque ménage, est soumis à certaines conditions. « Le taux d'assiduité scolaire des enfants doit être à plus de 80%. Et chaque ménage doit pouvoir apporter un changement de comportement en matière de respect de la propreté, de l'alimentation des enfants », a-t-il enchaîné. Des appuis dans le domaine du secteur agricole et celui de l'élevage ne sont pas en reste afin que les familles bénéficiaires puissent avoir une autonomie financière.