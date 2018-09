Madagascar: Ambositra - Embellissement de la ville par le PPP

Du coup, l'aménagement de cette place mythique a toujours été une priorité pour les maires qui se sont succédé. Avec comme point commun, l'objectif de rendre la ville plus agréable et plus accueillante.

Bonne formule

L'actuelle Maire, ou plutôt la Mairesse Vola Rakotovao n'a pas dérogé à la règle. En plus, elle a pris la bonne formule en recourant au partenariat public privé (PPP) pour engager les travaux d'aménagement. Une option qui a permis de trouver les financements nécessaires à la bonne gestion de cette collectivité de près de 30.000 habitants. Une stratégie qui s'était avérée concluante à l'exemple des ramassages au quotidien des ordures de la ville. Cela permet ainsi à cette localité de maintenir tant bien que mal, un minimum de propreté, du moins dans les quartiers très fréquentés du public. Pour l'aménagement de la Place d'Antamponivinany un concessionnaire, en la personne de l'opérateur économique Espace Andry a été recruté. La « Tranompokonolona » a également été réhabilitée avec la même formule de concession. Actuellement, la salle de fêtes municipale peut accueillir différentes manifestations.

Rumeurs

Mais le système n'est pas sans provoquer des réactions négatives. A l'instar de certains détracteurs qui ont déclaré, que la « Tranompokonolona » a été vendue . Pour couper court à ces rumeurs, le premier adjoint au maire d'Ambositra de faire savoir que la municipalité n'a aucune intention de vendre la « Tranompokonolona » à quiconque, mais seulement de mieux l'exploiter à travers ce contrat de mise en concession et pour la préservation de ce patrimoine. Il fut des années, a poursuivi le premier adjoint au maire, où la « Tranompokonolona » était transformée en dépotoir public et en état de dégradation avancée sans que personne ne s'en soucie. Maintenant grâce à ce partenariat, la « Tranompokonolona » s'est vêtue de sa plus belle parure et les travaux d'aménagement se poursuivent pour redonner à la place d'Antamponivinany sa réputation de Ville des Roses.