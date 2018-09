Afrique: CAF Ligue des Champions - Le Primeiro d'Agosto sans pression à Lubumbashi

Le Tout Puissant Mazembe et le Primeiro d'Agosto nous donnent rendez-vous ce vendredi 21 septembre au stade de Kamalondo à Lubumbashi (RD Congo) à 13 heures GMT pour l'ultime face-à-face donnant accès au dernier carré de la Ligue des Champions d'Afrique.

Les Corbeaux de Lubumbashi sont dans une position plus ou moins confortable, pour ce match retour des ¼ de finale de la Ligue des Champions, et ce après avoir fait match nul à l'aller à l'extérieur face à son adversaire du jour. Mais comme c'est souvent le cas, les Congolais doivent se méfier, car un but seul des Angolais remettra en cause cet avantage. Raison pour laquelle l'entraineur du club militaire d'Angolais pense que la pression est du côté du TP Mazembe.

« Au match aller, il y a eu trois bonnes équipes, les arbitres, Primeiro De Agosto et Mazembe. C'était un match très plaisant devant plus de 50.000 spectateurs. Depuis mon arrivée en Afrique en 2010, je connais deux des meilleures équipes du continent, le Al Ahly et le TPM. S'il arrivait que nous soyons éliminés, ce ne serait pas une surprise. Mais dans le cas de figure avant le match, c'est le TPM qui est sous pression parce qu'il doit marquer pour se qualifier. Les Congolais sont talentueux mais Primerio De Agosto est venu à Lubumbashi pour gagner... », a confié Zoran Manojlovic, le coach du Primeiro d'Agosto.

Si Phamphile Mihayo et ses poulains pouvaient se satisfaire du résultat nul de l'aller, c'est plutôt, les Militaires angolais qui sont en ballottage favorable. N'ayant pas encaissé à domicile, ils n'auront rien à perdre à Lubumbashi. « A Luanda, c'est avec raison que nous avons trop respecté Mazembe. Sur le terrain, vous avez tous remarqué que le TPM, comme à ses habitudes, était dangereux. La mission était celle de ne pas encaisser à domicile, nous avons joué la prudence. Sur le terrain du TPM, nous jouerons sans pression, une disposition qui nous permettra de marquer un ou des buts, » a ajouté Dany Masunguna, capitaine de Primeiro De Agosto.