Afrique: CAF Ligue des Champions - Le Wydad de Casablanca n'a d'alternative que la victoire

Pour franchir les quarts de finale, le WAC pari sur son atout principal, à savoir le soutien infaillible de ses fans. Pour ce match, et comme à l'accoutumée, le WAC pourra compter sur son public qui se déplacera en grand nombre et qui ne manquera surtout pas de donner de la voix pour que l'objectif espéré soit atteint. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, plusieurs pages appellent déjà les supporter à affluer massivement au stade Mohamed V. Ces pages ont même lancé le hashtag#DonorIdor!, qui veut dire tout simplement que le stade doit faire le plein.

