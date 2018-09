Afrique: Ligue des Champions - Espérance de Tunis - Les Sang et Or à la conquête du Sahel

L'Espérance Sportive de Tunis et l'Etoile du Sahel se retrouvent, ce vendredi 21 septembre 2018, pour le match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions africaine. A l'aller, les « Sang et or » s'étaient imposés sur le score de 2-1 et le match retour promet d'être bouillant dans le chaudron du stade olympique de Sousse.

« Indépendamment des enjeux, les confrontations entre l'Espérance sportive de Tunis et l'Etoile sportive du Sahel, ne manquent généralement pas de suspense et de sensations et le match à Sousse pour le compte du quart de finale retour de la Ligue des Champions africaine ne risque pas de faillir à cette tradition, a déclaré l'entraineur de l'Espérance, Khaled Ben Yahia. Des détails techniques et le mental feront la différence et détermineront quelle formation décrochera son billet pour les demi-finales de la compétition, a-t-il estimé. J'aurai aimé ne pas être confronté à l'Etoile du Sahel à ce stade de la compétition, mais le tirage au sort en a voulu autrement », a fait savoir Ben Yahia qui espère vivre un match aussi technique et aussi spectaculaire que celui disputé à Radés.

Le match aller des ses quarts de finale de la Ligue des Champions disputé, samedi dernier au stade olympique de Radés, s'était soldé par une courte victoire de l'Espérance sur le score de 2 à 1.