Afrique: Lydia Nsekera - Première candidate à la présidence de l'ACNOA

Cette année, Human Right Watch a documenté comment les services de sécurité du Burundi et… Plus »

On sait d'ores et déjà que l'Ivoirien Lassana Pelanfo déchu a décidé de ne plus se représenter.

Après l'invalidation du scrutin de mai 2017, le TAS (Tribunal arbitral du Sport) a demandé à l'ACNOA de procéder à de nouvelles élections. Elles sont prévues en novembre prochain à Tokyo. Présidente du Comité olympique burundais, Nsekera, également première femme présidente d'une fédération de football sur le continent et à faire partie du comité exécutif de la FIFA et membre du CIO (Comité international olympique), affiche ses intentions.

Les nouvelles élections à la présidence de l'ACNOA (Association des Comités nationaux d'Afrique) s'annoncent. Et on connait un premier candidat. C'est une candidate depuis que Lydia Nsekera s'est dévoilée jeudi à Bujumbura.

