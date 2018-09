Gabon: Arsenal-Aubameyang - Un doublé et des ambitions en Ligue Europa

« Nous voulons aller en finale, bien sûr. Je n'ai pas joué la saison dernière, alors je suis vraiment content d'être de retour. C'est bien de commencer avec une victoire et le prochain match sera également important. Nous avons bien joué en première période et au début de la seconde. Nous devons nous améliorer et essayer de nous battre pour ne pas prendre un but comme nous l'avons concédé à la dernière minute », a-t-il déclaré.

Très peu décisif en Premier League avec Arsenal en ce début de saison, Pierre-Emerick se rattrape en Coupe d'Europe. Alors qu'il n'a marqué qu'un seul but en cinq journées de championnat, l'attaquant gabonais a été l'auteur d'un doublé jeudi contre les Ukrainiens de Vorskla en Ligue Europa. De quoi le remettre en confiance et surtout lui permettre d'afficher ses ambitions dans cette coupe européenne.

