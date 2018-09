Tunisie: Ligue des Champions - L'ES Sétif déterminé à arracher le billet de la qualification

«Le cinéma d'horreur a une double fonction : cathartique et lénifiante. C'est un cinéma qui… Plus »

« Le championnat local et la ligue des champions d'Afrique sont des compétitions différentes. Je pense que mon groupe est prêt pour le match face au WAC. Les joueurs alignés pour le match retour sont déterminés à arracher le billet de la qualification pour le prochain tour. Nous allons faire tout notre possible pour obtenir un résultat positif et arracher notre qualification aux demi-finales», a expliqué le technicien marocain qui assure que ses joueurs « ne redoutent pas la pression des supporters du stade Mohammed-V de Casablanca du fait qu'ils sont habitués à ce genre d'épreuve » .

Vainqueur difficilement de la manche aller des quarts de finale de la Ligue des Champions (1-0) grâce à un but son milieu défensif sénégalais Isla Daoudi Diomande, l'Entente de Sétif tentera de conserver ce précieux acquis ce vendredi en match retour. L'Aigle Noir rêve d'un sacre continental. Raison pour laquelle, les Sétifiens ne veulent pas s'arrêter en si bon chemin, bien qu'ils vont se mesurer au champion sortant de la Ligue des Champions, invincible à domicile, et qui n'a perdu aucun point depuis le début de son parcours africain de cette édition.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.