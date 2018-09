Tunisie: Sortir le grand jeu

Rien n'a été laissé au hasard !

Compte tenu de la teneur de l'enjeu de la confrontation de cet après-midi, le staff technique de l'Etoile a accordé l'importance idoine à tous les vecteurs inhérents à une rencontre de cette envergure. En effet, l'aspect mental grandement déterminant a été une véritable constante inamovible de la préparation du groupe avec l'apport ô combien précieux du préparateur mental à la compétence et à la pertinence unanimement reconnues et appréciées, Dr Souheil Bennour, qui a tenu des «briefings» individuels avec certains éléments notamment Krir, Belarbi, Marei et en petits groupes par moments. Dans ce même registre à connotation psychologique, le mot d'ordre était de se concentrer totalement sur son sujet, de ne pas céder aux provocations de l'adversaire et garder son sang-froid et sa maîtrise des nerfs et du jeu quelle que soit la tournure du match, en se mettant à l'esprit que la qualification pourrait se jouer aux ultimes minutes de la rencontre.

Sur ce plan, Chiheb Ellili a même soumis ses joueurs à des séquences de jeu en infériorité numérique --en cas d'expulsion-- au niveau des trois compartiments pour favoriser leur adaptation à ce genre de situations compliquées à gérer. Des séances de tirs au but ont été programmées à la fin de chaque séance non pas comme étant un simple rituel de précaution mais en conférant à cet exercice le sérieux et l'investissement requis.

En outre, plusieurs formules de coups de pied arrêtés ont été travaillées laborieusement et minutieusement avec une exigence de rigueur au niveau du placement et du timing, sans oublier les exercices de renversement de jeu, de marquage en phase de repli et la transition rapide afin de créer les décalages et le surnombre.

En bref, toutes les séquences de jeu ont été passées au peigne fin défensivement et offensivement, outre cette inévitable et grandement déterminante teneur mentale.

Bédoui, seul réfractaire

Volet effectif, comme nous l'avions annoncé, l'attraction serait sans aucun doute de revoir le talentueux et tant attendu Yassine Chikhaoui avec la casaque de l'Etoile 12 ans après. En effet, donné incertain suite à sa blessure à la cheville, le virtuose étoilé fera partie finalement du contingent des joueurs qui porteront les espoirs du public sahélien cet après-midi. Aux dernières nouvelles, il débutera la rencontre sur le banc des remplaçants et fera son entrée en cours de match, à moins que le coach étoilé se décide à l'issue de la dernière séance d'entraînement de l'incorporer d'entrée de jeu-il faut avouer que Chikhaoui piaffe d'impatience pour replonger dans l'ambiance spéciale du stade olympique de Sousse.

Seul Bédoui blessé manquera à l'appel, un fait qui permettra à Kechrida de retrouver sa place sur le flanc droit de la défense; quant à Boughattas, il sera associé à l'inamovible Ammar Jemal.

18.000 Etoilés sur les gradins

L'autre atout majeur des Etoilés est sans aucun doute l'apport fort précieux de son public --le ministère de l'Intérieur a accordé un quota de 18.000 spectateurs-- qui remplira les arènes de «l'olimpico» et ne manquera de créer une ambiance électrique et riche en couleurs. Mais ce qui est réconfortant et digne d'être signalé, c'est cette campagne de sensibilisation et d'incitation au calme et à la retenue véhiculée à travers les réseaux sociaux par les différents groupes et franges de supporters afin d'éviter les dépassements et d'éventuelles sanctions. A signaler que le club sahélien peut s'enorgueillir de pouvoir compter sur des groupes de fans soudés, animés uniquement de la volonté de soutenir leur club et qui n'ont jamais été historiquement les auteurs de conflits et disputes internes, un constat fortement louable.

De fait, tous les ingrédients de la réussite sont là pour que les coéquipiers de Chikhaoui sortent le grand jeu. Ils savent ainsi ce qu'il faut faire pour ne pas décevoir leur public.

En bref, c'est une véritable vitrine du football de notre cher pays qui sera à l'honneur cet après-midi au stade olympique de Sousse où les différents intervenants présents : joueurs, techniciens, dirigeants, public, forces de l'ordre seront de vertueux ambassadeurs. Que le spectacle soit total, messieurs... !