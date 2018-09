Afrique: L'espoir fait vivre

Si on regarde l'histoire du football africain, elle montre que les équipes qui gagnent le plus souvent sont celles qui sont issues d'un championnat de niveau relevé. La plupart des équipes qui ont dominé cette épreuve ont souvent emboîté le pas aux sélections de leurs pays. On ne peut prétendre être une grande équipe d'Afrique si on n'en a pas les moyens et les ressources nécessaires, si on n'a pas l'ambition de jouer et de s'imposer au-delà des obstacles et des contraintes, même extrasportifs.

Le football tunisien a-t-il évolué par rapport aux exigences de l'Afrique ? Tout ce qui a été entrepris jusque-là, en demi-mesure, reste insuffisant. Incomplet et dans les meilleurs des cas palliatif. Les bonnes expériences amènent souvent les grands changements. Et si on n'est pas prêt aujourd'hui à changer, c'est qu'on n'a pas assez retenu la leçon africaine. D'autant que c'est tout le football africain qui est entré dans une phase de concurrence directe. Une concurrence où toutes les contraintes et les obligations du jeu, de défense et d'attaque tirent vers le haut. Certaines équipes, pourtant de grande renommée, n'arrivent plus à s'y faire une place parce que leurs dispositifs techniques, tactiques et physiques n'ont pas évolué, parce qu'elles n'ont pas ajusté leurs investissements en fonction des nouvelles exigences. Le résultat est là: sur fond de confusion, de déceptions et d'échecs répétés, le parcours des équipes tunisiennes en Ligue des champions n'a pas connu les aspirations escomptées. Par quelques dimensions qu'on les saisisse, les équipes tunisiennes s'étaient montrées la plupart du temps incapables de renouveler leur centre d'intérêt au-delà de ce qui existe déjà.

Le problème est que l'environnement dans lequel elles évoluent est la conséquence d'un changement artificiel. La force d'une équipe est de se construire, pas seulement dans les victoires, mais aussi et surtout dans les défaites et dans les moments difficiles. Les équipes tunisiennes ont donné l'impression de s'égarer dans la compétition africaine. On a des fois pensé qu'elles peuvent avoir les qualités pour jouer les premiers rôles. Mais ce qu'on n'a jamais su, c'est si elles ont vraiment le mental pour le faire.

Il fut un temps où il y avait de la détermination, de la volonté, une forme de partage qui étaient belles à voir et tellement déterminantes chez les équipes tunisiennes qui jouent la Ligue des champions. Une sorte de fraîcheur dans l'expression.

Pourquoi cela n'a-t-il pas duré? Qu'est-ce qui a éloigné une éventuelle consécration ?

Le football tunisien paie tout simplement la conséquence d'un environnement qui n'est plus favorable. Il est devenu quasiment difficile à ces équipes de grandir avec cet esprit. La faute à qui? A tout le monde et à personne, comme bien souvent lors d'un naufrage collectif.

Il faut s'habituer à croire que l'histoire du football tunisien n'est jamais un long fleuve tranquille. Il est imprévisible. Ses équipes le sont aussi. Elles ont aujourd'hui besoin d'un peu plus de normalité et surtout de saisir l'opportunité d'accomplir une ultime ligne droite décisive. L'Etoile et l'Espérance se portent bien. On ne leur interdira jamais de croire, même à l'impossible, de faire pas seulement ce qu'elles peuvent, mais aussi ce qu'elles veulent. Elles ne sont pas des équipes ordinaires. Elles ont retrouvé leurs sensations. Sur le terrain ou ailleurs. C'est impressionnant. Mais doit-on vraiment faire les étonnés avec des équipes de cette envergure ?