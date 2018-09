Tunisie: A la Conquête de nouveaux marchés

De son côté, le marché espagnol a connu une importante hausse en quantités exportées avec... 568%. En effet, au 10 septembre 2018, on a pu exporter vers ce marché 208 t de dattes bio au lieu de 31 t seulement une année plus tôt à la même période.

Quant au marché canadien, la croissance des exportations tunisiennes a été également impressionnante, se chiffrant à 141% puisqu'on a exporté 565 t contre 234 t à la même période de l'année écoulée.

Respecter les normes en vigueur

Les oasis qui cultivent les dattes biologiques s'étendent sur une superficie étendue au Sud tunisien. Les normes de ce type d'agriculture prévoient certaines conditions que tout producteur s'adonnant à cette activité doit respecter comme l'interdiction de l'utilisation de produits chimiques et de pesticides susceptible de porter atteinte à la qualité du produit. Les dattes tunisiennes à l'état pur et notamment la variété « Deglet Nour » se distinguent par leur goût exquis et leur forme. Elles sont vendues en grandes quantités pour plusieurs pays dont ceux du Golfe où les consommateurs sont férus de ces fruits tunisiens haut de gamme.

Depuis quelque temps, on commence à conquérir de nouveaux marchés comme celui des Etats-Unis où une importante communauté arabe est établie. Les consommateurs européens apprécient également les dattes qui sont servies dans les desserts et ajoutées dans la pâtisserie. Lors des foires internationales de l'agroalimentaire, les professionnels tunisiens exposent les dattes tunisiennes et organisent des séances de dégustation pour faire découvrir ce fruit aux visiteurs et inciter ainsi les consommateurs à les acheter. Les perspectives de développement des dattes biologiques sont prometteuses car plusieurs marchés demeurent encore inexploités ou sous-exploités, y compris dans l'espace européen qui demeure notre premier partenaire en termes d'exportation des produits tunisiens de tout genre.

Des campagnes de prospection d'envergure devraient toucher les marchés potentiels à travers les cinq continents en vue d'identifier des niches d'exportation en mesure d'être mises à profit. A la faveur de ces exportations massives des dattes biologiques, les recettes en devises seront améliorées, ce qui permettrait aux producteurs de réaliser des chiffres conséquents à l'exportation. A noter que cette activité passe par deux étapes, à savoir celle de la production des dattes dans les oasis et celle de l'industrie où les produits collectés sont triés, conditionnés et emballés avant leur acheminement pour les vendre dans les marchés ciblés.