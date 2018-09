Maroc: Timide reprise de trois produits boycottés depuis 6 mois

Dans une épicerie du centre-ville de Casablanca, Karim sert ses clients derrière son comptoir. Depuis le boycott commencé en avril dernier, il ne compte pas sur la vente du lait Centrale Danone pour maintenir son activité. « Danone, oui, en en vend, maintenant ça va, les gens commencent à oser en acheter. Centrale, c'est en baisse, avant ils me fournissaient beaucoup, maintenant ils me fournissent environ moitié moins de marchandises. »

Depuis six mois, trois produits de nécessité sont boycottés au Maroc : l'eau Sidi Ali, le carburant Afriquia et le lait Centrale Danone. La filiale marocaine à majorité détenue par la multinationale française a annoncé le montant définitif de ses pertes : son chiffre d'affaires a chuté de 19%. Suite à la baisse des prix, la reprise reste timide.

