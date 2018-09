Ile Maurice: La nomination par les leaders critiquée

Voilà une question que de nombreuses personnes se posent. Faut-il donner des pouvoirs aux leaders des partis politiques pour nommer des députés à la proportionnelle ? Car, comme le leader du Mouvement militant mauricien (MMM) propose, il pourrait avoir 20 députés qui soient nommés par le leader.

Sydney Selvon, journaliste, soutient qu'une telle pratique peut ouvrir la porte à la corruption. «Si on tient compte des dernières élections, certains candidats ont reçu l'argent des trafiquants de drogue. Donc, c'est possible que quelqu'un offre Rs 15 millions à son leader pour être député et peut-être ministre. Surtout qu'on a appris que certains ont des coffres-forts bien remplis.» Sydney Selvon affirme que, jusqu'ici, la commission électorale a bien fait son travail et que personne ne s'est plaint. Il estime que cette commission devrait être responsable de nommer des députés correctifs.

Dharam Gokhool, ancien ministre et qui suit de près la politique, estime que ce sera une pratique anti-démocratique. «Toutefois, à l'heure où je vous parle, on ne sait pas si des candidats battus seront choisis ou s'il y aura une liste séparée avec, dans l'ordre, des candidats à repêcher ou non. Rien n'est clair. Mais je ne crois pas qu'un leader doive nommer des députés.»

Ayaj Daby, ancien speaker, a une opinion nuancée. Il se demande pourquoi, puisqu'un leader peut choisir des candidats, il n'aurait pas le droit de choisir des députés. En même temps, il se demande s'il faut tenir compte des critères ethniques pour nommer un can- didat. «Un député hindou doit-il défendre seulement les intérêts des hindous ? Je pose cette question pour les autres communautés aussi.»