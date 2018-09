Ile Maurice: Affaire des coffres-forts - Echanges musclés entre Gavin Glover et Rashid Ahmine

L'ambiance était tendue en cour intermédiaire, ce vendredi 21 septembre, lors de la comparution de Navin Ramgoolam dans le cadre de l'affaire des coffres-forts. Me Gavin Glover, SC, qui le représente, a eu des échanges musclés avec la poursuite, représentée par Me Rashid Ahmine, deputy of the Director of Public Prosecutions.

Me Gavin Glover a présenté deux motions pour demander l'arrêt provisoire du procès jusqu'à ce que la Cour suprême se prononce. Pour rappel, Navin Ramgoolam conteste la légalité des mandats de perquisition de son domicile et la constitutionnalité de la Good Gouvernante and Integrity Reporting Act, loi sous laquelle la saisie de l'argent découvert chez lui a été saisi. Le leader du PTr fait actuellement face à 23 chefs d'accusation.

De son côté, Me Rashid Ahmine a déploré le fait que la défense a donné son avis pour ces deux motions hier, jeudi 20 septembre, à 16 heures et pas avant. «Cela fait perdre du temps à la Cour. La poursuite avait déjà appelé les témoins», a-t-il fait savoir.

C'est à partir de ce moment que les choses ont commencé à s'envenimer. Me Gavin Glover a estimé que les propos de Me Rashid Amine avaient pour but d'irriter la défense. «He should not raise his voice and intimidate the prosecution», a rétorqué ce dernier.

Me Ahmine a insisté pour que les avocats de Navin Ramgoolam apportent des éclaircissements sur les motions, et Me Gavin Glover a maintenu qu'il a été très clair dans sa formulation. Les magistrats Pranay Sewpal et Navina Parsooramen ont dû lever la séance pour calmer les choses.

À la reprise, l'assistant du Directeur des poursuites publiques a objecté aux deux motions. Les arguments seront entendus le 18 octobre.